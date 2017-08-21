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Çukurova’da mısır hasadı tamamlanmak üzere

Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında bulunan Çukurova’da mısır hasadı tamamlanmak üzere. Üreticilerin gözü kulağı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çevrildi. Çiftçiler üretimlerinin gerçek karşılığını alabileceği fiyatı istiyor.

Çukurova’da mısır hasadı tamamlanmak üzere

Çukurova’da, Ağustos ayının ilk haftasında başlayan mısır hasadı sürüyor. Üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı mısır fiyatını bekliyor. 

Ülkenin mısır ihtiyacının yüzde 17'si Adana'dan karşılanıyor. Yaklaşık, bir milyon dekar alanda mısır ekimi yapılıyor. Mısırın yüzde 40'nın hasadı tamamlandı. 

İlk hasatta 76 kuruştan açılan mısır fiyatı, 72 kuruşa kadar geriledi.

Bu durum çiftçiyi zor durumda bıraktı. Hasadın yavaş yavaş bitmesiyle üretici gözünü yeniden Toprak Mahsulleri Ofisine çevirdi.

Çiftçiler, tarım girdi ve masrafların karşılanması için mısır fiyatının yükseltilmesini istiyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #çukurova
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