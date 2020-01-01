Cumhurbaşkanı veto etmişti! O işletmeler mühürlendi

1 Ocak 2020'ye kadar tanınan süre doldu. Santralde filtre kontrolleri başladı.

İlk haber Manisa'dan geldi.

Yılın ilk gününde denetim ekipleri Soma Termik Santrali'ne gitti. Denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yaptı. Santralin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı denetledi.

Ekipler santraliin bacalarında filtre olmadığını tespit etti. Soma'da 20 bin vatandaşın evine sıcak su sağlayan termik santral mühürlendi.

Santralde çalışan işçilerin işten çıkarılmadığı ve işçilere "mesaiye gelin" denildiği öğrenildi.

Zonguldak'ta da denetim yapıldı. Adres Çatalağzı Termik Elektrik Santrali oldu.

Bacalarına filtre takılmayan santralde üretim durduruldu. Termik santral mühürlendi.

1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirilerek Elsan Enerji'ye satılan, santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu.

Çevre Mühendisleri Odası Baran Bozoğlu, 2018 yılında bölgede yaptıkları hava kirliliğine dair ölçüm yaptıkları değerlendirme raporunu hatırlattı.

Bölgenin Partikül Madde, Kükürt Dioksit, Azot Dioksit emisyonları yönünden kirlilik yükleri; AB Üye Ülkeleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Mevzuatımız kapsamında değerlendirilmiş olup mevcut termik santrallerin tam kapasite ile çalışmaması durumunda bile mevzuatlarla

belirlenen tüm sınır değerlerin aşıldığı belirlenmiştir. Kirlilik potansiyeli çok yüksek bölge hava kalitesi, insan ve çevre sağlığı açısından ölümcül riskler oluşturmaktadır.

Ayrıca bölgenin emisyon envanteri çıkartılmış, hava kirliliğine neden olan mevcut termik santrallerle, mevzuatlarla izin verilen kirlilik kapasitesinin çoktan dolduğu ve aşıldığı tespit edilmişti.

Kütahya'nın Seyitömer beldesi ile Tavşanlı ilçesinin Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren 2 termik santral denetlendi. Santraller, "Geçici faaliyet belgesi" olmadığı için mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu.

ERDOĞAN VETO ETMİŞTİ

Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi.

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