Cumhuriyet Gazetesi Davası'nda bugün 2'inci gün. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma Duruşma sanık savunmaları ile devam ediyor.

Gazeteciler Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu 19 Cumhuriye Gazetesi çalışanın yargılandığı davanın 2'inci duruşması başladı.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, gazeteci Ahmet Şık, Akın Atalay, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Önder Çelik, ve Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu 12 isim katıldı.



Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı sanık Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve gazetenin karikatüristi Musa Kart savunmalarını dün tamamladı.



2'nci duruşma Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun savunması ile devam ediliyor.



Duruşmayı çok sayıda CHP ve HDP milletvekili, yabancı basın kuruluşları ile MİT Tırları Davası'nda hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar izliyor.



2'si firari, 12'si tutuklu toplam 19 sanık hakkında FETÖ/PDY, DHKP-C ve PKK/KCK gibi terör örgütlerine yardım suçlaması ile 7,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkemenin ara kararını Cuma akşamı açıklaması bekleniyor.



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