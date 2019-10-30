Cumhuriyetin 96. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 96. yılı coşkusu gece boyu sürdü.



Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.



Yoğun ilgi gören fener alayının ardından kutlamalar, konserler ile devam etti.



Ankara'dan kameralara bu görüntüler yansıdı. Başkentliler, Cumhuriyet Bayramını bir kilometrelik dev Türk bayrağı ve meşaleler ile Anıtkabir'e yürüyerek kutladı.



Aydın'daki fener alayında 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.



Kütahya'da fener alayı marşlarla sokakları inletti.



Çorlu'da Cumhuriyet Bayramı fener alayının ardından konser verildi.



İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi.



Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Ataşehir, Kadıköy ve Esenyurt'ta da etkinlikler vardı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Meydanında çeşitli etkinlikler ilgi çekti. İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. Kız Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.



Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde de çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetin ilanı kutlandı.

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