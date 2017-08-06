Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada sarp kayalıklardan düşen İngiliz turist helikopter yardımıyla kurtarıldı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada sarp kayalıklardan düşen İngiliz turist helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, babası ve bir arkadaşı ile beraber yürüyüşe çıkan İngiliz turist Bertram Jack Gilliat-Smith, Turunç Mahallesi Kadırga Koyu mevkisindeki dağlık alanda sarp kayalıklardan yuvarlandı. Bacağı kırılan Gilliat-Smith'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Akyaka'da bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıya karadan ulaşım imkanının bulunmaması dolayısıyla Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan deniz yoluyla ulaşım için yardım talebinde bulundu.

Marmaris'ten Sahil Güvenlik botu ile Turunç Mahallesi Jandarma Komutanlığı'ndan bölgeyi iyi bilen iki asker alarak Kadırga Koyu’na gelen ekipler, sahilden 300 metre uzaklıkta sarp kayalıktaki yardım isteyenlerin ışık yakmasıyla yer tespiti yaparak yaralıya gerçekleştirilen tırmanışla ulaştı.

Genel vücut travması, yaralanmaları ve kanaması olan Bertram Jack Gilliat-Smith'e ilk müdahaleyi UMKE ekipleri olay yerinde yaptı.

Kurtarma ekipleri yaptıkları istişare sonucu, arazinin sarp kayalık ve dik yamaçlardan oluşması, hastanın tıbbi durumu da düşünülerek sahile taşınmasının uygun olmayacağı kararı vererek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden helikopter talep etti.

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan helikopter görevlendirilmesinin yapılacağı bilgisi alındıktan sonra ekipler hastayı helikopterin alabileceği uygun bir alana iple erişim tekniği kullanarak taşıdı.

Sarkıtılan halatla helikoptere alınan yaralı Dalaman Havalimanına götürüldü. Havalimanından UMKE ambulansı ile Dalaman Devlet Hastanesine nakledilen Bertram Jack Gilliat-Smith’in sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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