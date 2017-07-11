Yaz aylarını Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçiren ve profesyonel dalgıçlık sporunda iki yıldızı bulunan 67 yaşındaki Füsun Güranoğlu Yaylalı, üçüncü yıldızı alıp UNESCO'nun sit alanı ilan ettiği Ednonezya'nın Raja Ampat adasında dalmak için çalışıyor.

Profesyonel dalış sporunda 2 yıldızı bulunan 67 yaşındaki Füsun Güranoğlu Yaylalı, sadece 3 yıldızlı dalgıçlar için izin bulunan Endonezya'nın Raja Ampat adasında dalmak amacıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğitmen eşliğinde çalışıyor.



Senenin büyük kısmını İstanbul ile İtalya'nın Milano kentinde, yaz mevsimini ise Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçiren evli ve 2 torun sahibi Yaylalı, tutkusu olduğu denizin zenginliklerini yakından görmek için 40 yaşında başladığı tüplü dalışta profesyonelliğe kadar yükseldi.

Türkiye'nin yanı sıra ile dünyanın pek çok yerinde dalış yapan Yaylalı, çocukluğundan bu yana denizlerde yüzdüğünü, bunun kendisi için bir tutku olduğunu anlattı.



Denize ve yüzmeye olan tutkusu nedeniyle 40 yaşında, tüplü dalış eğitimi almaya başladığını anlatan Yaylalı, tam 27 yıldır denizin enginliklerine dalış yaptığını söyledi.



Kuşadası'nda dalış yapan gençlerle denize açılan Yaylalı, gösterdiği çaba ve hiç bitmeyen enerjisi nedeniyle dalış ekibinin kendisine "enerjik anneanne" lakabı taktığını belirtti.



Dalışın kendisi için gerçek bir spor olduğunu, su altını su üstünden daha fazla sevdiğini vurgulayan Yaylalı, "Ben su altında resmen yaşıyorum. Orası bambaşka bir dünya. Çok sessiz, sakin, renkli ve çok güzel. Su altında nefes alınca hiç zorluk çekmiyorum. Aksine kara beni daha çok yoruyor. Trafik ve stres daha yorucu. Su altı benim için mutluluk verici.” diye konuştu.



Hedef 3. yıldızı alarak Raja Ampat adasında dalmak



Profesyonel dalgıçlık yaptığını, açık denizlerde tecrübesi olduğu için iki yıldızı bulunduğunu dile getiren Yaylalı, bu günlerde, "dalgıçlık eğitmeni" seviyesindeki kurtarıcı dalgıçların sahip olduğu 3. yıldızı almak için eğitmen eşliğinde çalıştığını aktardı.



"Ömrüm yettikçe dalmaya devam edeceğim. 3 yıldızı da alacağım.” diyen Yaylalı, şunları söyledi:



“Ama ben eğitmen olmak istemiyorum. Sorumluluk alamam, o riske girmek istemiyorum. Endonezya’da Raja Ampat adasında UNESCO’nun sit alanı seçtiği bir yer var. 3 yıldızı alıp oraya gidip dalmak istiyorum. En büyük hedefim bu çünkü oraya 3 yıldızı olmayan dalamıyor.”



Yaylalı'ya eğitim veren dalgıç eğitmeni Tolga Pat ise şimdiye kadar 250 dalış gerçekleştiren 67 yaşındaki "enerjik anneanne"nin, bu yıl sonunda 3 yıldızı alabileceğini kaydetti.