Görüntüler Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Kekova Adası'ndan...
Sualtı zenginliği ve büyüleyici doğasıyla dalış tutkunlarının yeni adresi…
Kekova'nın cennet koylarına dalış turu Üçağız Mahallesi'nde başlıyor.
Dalış tutukunları tekneye birbirinden güzel koylardan geçerek Kekova Adası'nın güney bölümüne gidiyor. Bu yolculuğun snunda dalış dersleri başlıyor.
Sualtı yolculuğunda balıklar, caretta carettalar, değişik deniz bitkileri gözlemleniyor.
2001 yılında batan 72 metre boyundaki "İberian Cast" gemisi de dalış noktaları arasında yer alıyor.
ulusal.com.tr
Sualtı dünyası ile tanışmak isteyenler Antalya Demre'deki Kekova adasına akın ediyor. Dalış tutkunlarının yeni adresi haline gelen adada, dalış derslerinin ardından seyrine doyum olmayan bir sualtı yolculuğu yapmak mümkün…
Görüntüler Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Kekova Adası'ndan...