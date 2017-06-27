Sualtı dünyası ile tanışmak isteyenler Antalya Demre'deki Kekova adasına akın ediyor. Dalış tutkunlarının yeni adresi haline gelen adada, dalış derslerinin ardından seyrine doyum olmayan bir sualtı yolculuğu yapmak mümkün…

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