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Darbettikleri çiftin aracını yakmaya çalıştıkları iddiası

Kadıköy'de 2 şahsın, darbettikleri çiftin aracını yakmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Darbettikleri çiftin aracını yakmaya çalıştıkları iddiası

İstanbul  Kadıköy'de 2 şahsın, darbettikleri çiftin aracını yakmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
İddiaya göre, Caferağa Mahallesi Hacı Ahmet Bey Sokak'ta, Zeliha M'nin kullandığı 34 JMB 51 plakalı aracın yakıtı bitti. Vatandaşlar aracı ittiği sırada, ağlayan oğluna kızdığı gerekçesiyle, sokaktaki 2 kişi Zeliha M'ye tepki gösterdi.
Çıkan tartışmanın ardından 2 şahıs, kadını darbetti. Olayı görerek müdahalede bulunan kadının eşi İrfan M. de bu kişilerce darbedildi.
Uzaklaştıktan sonra yeniden sokağa gelen 2 kişi, park halindeki aracı benzin dökerek ateşe verdi. Araçtaki yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
İrfan M, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelilerin, oğluna kızdığı için eşini azarlayıp darbettiklerini söyledi.
Sonra da kendisini darbeden şahısların, vatandaşların tepkisi üzerine kaçtığını belirten İrfan M, "Aynı sokakta bulunan bir evde sakinleşmeye çalışırken, sesler geldi ve dışarı çıkınca otomobilin yandığını gördük. Komşular otomobile benzin döküp iki kişinin olay yerinden kaçtığını ve şahısların bizi darbeden şahıslar olduğunu söyledi. Polis ekipleri gelip inceleme yaptılar, umarım kısa sürede bu kişiler yakalanır." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kadıköy #istanbul #Caferağa Mahallesi #benzin dökme #araç yangını #araç kundaklama
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