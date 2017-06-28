Darıca ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi'ndeki halk plajında serinlemek için denize giren İshak Köç (67), bir süre sonra suda kayboldu. Köç'ü bulmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce denizden çıkarılan Köç, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.



Köç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.