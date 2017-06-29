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Datça'da orman yangını

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü

Datça'da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Emecik Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin havadan ve yerden yaptığı müdahaleler sonucu söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 100'ün üzerinde orman yangın söndürme işçisiyle müdahale edildiğini söyledi.

Çelik, yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #orman yangını #muğla #Datça
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