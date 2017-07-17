ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasında, haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sanıkların 'kasten öldürmek'ten yargılanmaları gerektiğini söyledi.
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