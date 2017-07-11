Kırkpınar davul zurna ekibi çaldıkları güreş havalarıyla Edirnelileri, 14 Temmuz'da başlayacak 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.

Kırkpınar davul zurna ekibi çaldıkları güreş havalarıyla Edirnelileri, başlamasına sayılı günler kalan 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.



Er meydanında pehlivanları coşturan davul zurna ekibi, güreşler öncesinde de Edirne'deki vatandaşları etkinliğe katılmaya çağırıyor.



Pehlivanlarla er meydanı çayırına çıkana kadar davetlerini sürdürecek davul zurna ekibi, Edirne Belediyesi önünde gösteri yaptı.



Kentte 14 Temmuz'da başlayacak güreşler için gün sayan ekip, esnafı dolaşarak davet etkinliğini sürdürecek.



Kırkpınar'da davul zurnanın önemi



Kırkpınar güreşlerinin değişmez ögelerinin başında gelen davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Kırkpınar çayırında güreşleri başlatıyor ve bitiriyor.



Çaldıkları ezgileri güreşin pasifliğine ya da aktifliğine göre ayarlayan ekip, izleyicilerin seyir zevki almadığı pasif güreşlerde pehlivanları motive etmek amacıyla temposu yüksek güreş havaları vuruyor.