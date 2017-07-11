FETÖ'nün 'ümitçi'lerine baskın
FETÖ'nün 'ümitçi'lerine baskın
Flaş: O gün tamamen ücretsiz olacak
Flaş: O gün tamamen ücretsiz olacak
Fikret Hakan hayatını kaybetti
Fikret Hakan hayatını kaybetti
Gözaltına alındılar
Gözaltına alındılar

Davullu zurnalı 'Kırkpınar daveti'

Kırkpınar davul zurna ekibi çaldıkları güreş havalarıyla Edirnelileri, 14 Temmuz'da başlayacak 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.

Davullu zurnalı 'Kırkpınar daveti'

Kırkpınar davul zurna ekibi çaldıkları güreş havalarıyla Edirnelileri, başlamasına sayılı günler kalan 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.

Er meydanında pehlivanları coşturan davul zurna ekibi, güreşler öncesinde de Edirne'deki vatandaşları etkinliğe katılmaya çağırıyor.

Pehlivanlarla er meydanı çayırına çıkana kadar davetlerini sürdürecek davul zurna ekibi, Edirne Belediyesi önünde gösteri yaptı.

Kentte 14 Temmuz'da başlayacak güreşler için gün sayan ekip, esnafı dolaşarak davet etkinliğini sürdürecek.

Kırkpınar'da davul zurnanın önemi

Kırkpınar güreşlerinin değişmez ögelerinin başında gelen davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetlerle Kırkpınar çayırında güreşleri başlatıyor ve bitiriyor.

Çaldıkları ezgileri güreşin pasifliğine ya da aktifliğine göre ayarlayan ekip, izleyicilerin seyir zevki almadığı pasif güreşlerde pehlivanları motive etmek amacıyla temposu yüksek güreş havaları vuruyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #davullu zurnalı #kırkpınar daveti
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ablasını darp eden sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Sonraki Haber
Ödeal’dan, ödeme sistemleri pazarında yeni bir hamle
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.