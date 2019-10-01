Dede ve nineler rafting heyecanı yaşadı. Düzce'de Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla özel bir etkinliğe imza atıldı. Yaşları 65 ila 80 arasında değişen köy sakinleri, Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Ataların sözlerini haklı çıkardılar. Çünkü onların yaşları 70, işleri bitmemiş...



Düzce'de Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla özel bir etkinlik yapıldı. Yaşları 65 ila 80 arasında değişen köy sakinleri Melen Çayı'nda rafting yaptı.



Kask takıp can yeleklerini giydiler. Bilgilendirmenin ardından botlarını suya kadar taşıdılar. Ardından küreklerini Melen Çayı'nın serin sularına daldırdılar.



Yaklaşık 5 kilometre boyunca rafting heyecanını iliklerine kadar yaşadılar. Hem de gençlere taş çıkartırcasına...



Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, sporun yaşı olmadığını vurguladı.





ulusal.com.tr