IĞDIR'da itfaiyenin 'Elektrik kontağından' çıktığını bildirdiği yangını araştıran işadamı Muhsin Yıldırım kamera kayıtlarını inceleyerek işyerinin kundaklandığını ortaya çıkardı. Kamera kayıtlarında işyerinin eski çalışanlarından biri tarafından yakıldığını gören Yıldırım, şoke oldu.

Yangın 6 Ağustos günü saat 01.47 sıralarında Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde, Muhsin Yıldırım'a ait oto kiralama ve uçak bilet satış ofisinde yaşandı.



Alevlerin 4 tarafını sardığı yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.



Ekipler yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek bu yolda hazırladıkları raporu işyeri sahibi ve polise vererek olay yerinde ayrıldı.



Yangından şüphelenen işyeri sabihi Muhsin Yıldırım, araştırmalara başladı.



Yıldırım, öncelikle yangının elektrik kontağından çıkmadığını öğrendi.



İşyerinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek izleyen Muhsin Yıldırım, 2 yıl önce yanından çalışan Murat G. tarafından işyerinin kundaklandığını görünce şok yaşadı.



Kamera görüntülerini polise izleten Yıldırım'ın şikayeti üzerine Murat G. gözaltına alındı. Murat G. polise verdiği ifadesinde, patronunun sahip çıkmadığından yakındı.



Hayatında kime iyilik ettiyse ondan darbe yediğini savunan Yıldırım, 2 yıl önce yanında ayrılmasına rağmen Murat G. ve kardeşlerine her zaman maddi ve manevi yardımda bulunduğunu belirtti. Muhsin Yıldırım şunları söyledi:



"Polis gece yarısı beni arayıp işyerimin yandığını bildirdi. Gittiğimde her yer alevler içindeydi. İtfiye ekipleri yangının eletrik kontağından çıktığını belirten raporunu verdiler. İçimde bir kuşku vardı. İşyerime kısa bir süre önce güvenlik kamerası taktırdığım kişiyi çağırıp soruşturmaya başladım. bu işten anlayanlar, elektrik kontağından yangının çıkmayacağını belirttiler. Bunun üzerine işyerimin etrafındaki evlerde oturanlarla ve esnafla konuştum. Birileri işyerimin camının kırıldığını ve bir kişiyi o saatte gördüklerini bildirdiler. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kemaralarını topladım ve izlemeye başladım. Murat'ı görünce adeta şok oldum.Gece yasırından sonra alkolü olarak işyerime geliyor, kaldırım taşı ile ofisin camını kırıp, daha sonra içeriye molotof kokteyl atarak yakıyor. Görüntüleri polise verdim. Aynı gün ofise ben yokken geliyor, bir süre oturuyor, çay içiyor. Sanıyorum keşif yapmaya gelmiş. Polis Murat'ı, kısa sürede yakaladı. Kendisinden şikayetçiyim. Karakoldaki ilk ifadesinde, 'sahip çıkmadı' demiş. Yazıklar olsun. Yanımdan ayrılmasına rağmen her zaman harçlık verdim. Evine yardım yolladım. Kardeşleri işyeri açmak istedi 20 bin liralık yardımda bulundum.Çok üzüldüm. Yaklaşık 50 bin liralık zararım var."