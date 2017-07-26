ANTALYA'da 5.5 aylık Rottweiler cinsi köpeği çalınan Tuğba Okul, dedektif gibi çalışıp hırsızın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki T&T Tenis Kulübü'nde, 24 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi.



Tenis kulübünün işletmecisi Tuğba Okul, Arya adlı Rottweiler cinsi 5.5 aylık köpeğini tasmasından çıkararak kulübe ait etrafı tellerle örülü bahçeye saldı. Bir süre sonra köpeğinin kaybolduğunu fark eden Tuğba Okul, aramaya başladı.



Tesisin güvenlik görevlisinin, köpeği götüren kişiyi gördüğünü kendisine anlattığını söyleyen Tuğba Okul, "Köpeğimi üzerinde mavi tişört bulunan, siyah pantolonlu bir erkeğin, boynuna pantolon kemeri takarak götürdüğü söyleniyor. Ben de bu eşkal doğrultusunda aramaya başladım" dedi.



3 aylıkken aldığı köpeğe 2.5 aydır baktığını aktaran Tuğba Okul, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kızıltoprak Mahallesi'ndeki tüm sokakları didik didik aradım. Sosyal medyadaki paylaşım sonucunda bir kişi köpeği sabah saatlerinde 100'üncü Yıl Bulvarı Gazi Lisesi önünde gördüğünü söyledi.



Oradaki görgü tanıkları ile yaptığım görüşmede, daha önce bana tarif edilen kişinin köpekle birlikte görüldüğünü anladım. Civardaki işyerlerine girip araştırdım.



En son bu kişinin girdiği bir marketin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştım. Görüntülerde herkesin tarif ettiği kişi dışarıda köpeği bir demire bağlıyor ve ardından marketten içeri giriyor. Market sahibi bu kişinin köpeğe kötü davrandığını da söyledi. Ben köpeğimin bu kişi tarafından çalındığını düşünüyorum. Polis merkezine giderek eşkalini aldığım bu kişiden şikayetçi oldum. Çünkü şu ana kadar görüştüğüm 4 farklı kişi köpeğimi bu kişiyle gördüklerini söylüyor."