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Dedektör köpekler Emma ve Sarp, kaçakçıların korkulu rüyası oldu

Muş'ta eğitimli dedektör köpekler Emma ve Sarp, kaçakçıların korkulu rüyası oldu. Arama noktalarında güvenlik güçleriyle, yasa dışı faaliyette bulunanlara göz açtırmayan dedektör köpekler, hassas burunlarıyla da kentte bir ayda 37 kilo uyuşturucunun bulunmasında rol aldı.

Dedektör köpekler Emma ve Sarp, kaçakçıların korkulu rüyası oldu

Emma ve Sarp... Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alıyor.

Bu iki dedektör köpek, kentte kaçakçıların korkulu rüyası haline geldi.

Keskin koku alma yetenekleri sayesinde özellikle uyuşturucuyla mücadele de harikalar yaratıyorlar.

Öyle ki bir aylık sürede katıldıkları operasyonlarda 37 kilo 380 gram esrarın bulunmasında güvenlik güçlerine yardımcı oldular.

Kentte 'süper burunlar' olarak anılan Emma ve Sarp, farklı bölgelerde oluşturulan arama noktalarında da kaçakçılara geçit vermiyor.

Onlar daha 3 aylıkken zorlu eğitim almaya başladılar. Kokuya odaklanarak gizli bölmelere yerleştirilen uyuşturucu maddeler ile diğer kokuları ayırt edebilme özelliklerini geliştiriyorlar. Ve daha bir çok farklı eğitimden geçiyorlar.   

Köpeklere, 6 aydan sonra 9 çeşit uyuşturucu 10'ar günlük ara ile tanıtılıyor. Eğitimleri oyun gibi algılayan dedektör köpekler, arama esnasında yasa dışı maddeleri bulduklarında seviniyor. Eğiticileri de onları, çok sevdikleri oyuncaklarıyla ödüllendiriyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #muş
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