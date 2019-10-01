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Define aramak için girdiği mağaradan cansız bedeni çıktı

Kayseri'de 22 yaşındaki Yunus E. define aramak için mağaraya girdi. Göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Define aramak için girdiği mağaradan cansız bedeni çıktı

Define aramak için mağaraya girdi. O mağaradan cansız bedeni çıktı.

Olay Kayseri'nin Talas İlçesi'nde meydana geldi. İki arkadaş define aramak için Kuruköprü mevkisine gitti.

Süha Enes M, gözcülük yaparken, Yunus E, mağaraya girdi. Göçük altında kaldı.

Süha Enes M, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Yunus E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Süha Enes M'yi gözaltına aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kayseri
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