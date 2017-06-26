Kısa yoldan zengin olma hayali kuran Define avcıları tarihimizi yok ediyor. Antalya'nın Korkuteli İlçesindeki Çağman Tepesi'ni, define avcıları delik deşik etti.

Define avcıları tarihi adeta katlediyor.



Antalya'ın Korkuteli İlçesindeki Çağman Tepesi'ni, define avcıları delik deşik etti. Mezar anıtı kabartmalarını ağır inşaat malzemeleriyle kıran define avcıları, tepenin etrafında yer yer 6 metreyi bulan çukurlar açtı.



Likya etkili Roma dönemine ait kaya mezarlarının yer aldığı tepede, M.S. 1 ve 3'üncü yüzyılları arasında mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor. Ancak define avcılarının yarattığı tahribat, tarihe acı izler bıraktı.



Tepede incelemelerde bulunan Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, tarihi alandaki yıkımı anlattı.



Karabayram, daha sonra mahallenin kahvesinde vatandaşlarla biraraya gelerek "define avcılarına izin vermeyelim" çağrısında bulundu.



Define avcılarının zarar verdiği yerlerden biri de Erzurum'daki tarihi köprüde oldu.



Fırat'ın kolu Karasu üzerine Dördüncü Murat'ın 382 yıl önce yaptırdığı köprü delik deşik.



Karayolları tarafından ulaşıma kapatılan tarihi köprüde restorasyon çalışmaları başlatıldı.





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