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Dehşet saçtılar, dövülerek polise teslim edildiler

ŞANLIURFA’da, alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, belediye önünde bıçakla yoldan geçenlere dehşet saçtı. Vatandaşların tepki gösterdiği gençler, dövülerek polise teslim edildi.

Dehşet saçtılar, dövülerek polise teslim edildiler

Olay, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen isimleri öğrenilemeyen 2 genç, ellerindeki bıçaklarla yoldan geçenleri korku dolu anlar yaşattı.

Bıçaklarını sallayarak yoldan geçenlere korku salan gençleri görenler durumu polise bildirdi.

Bu sırada belediye önünde toplanan bazı vatandaşlar ise yoldan geçenleri endişelendiren ve uyarılara rağmen bıçaklarını bırakmayan gençleri tekme tokat dövdü.

Alkollü iki genç, bu sırada bölgeye gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. 

Polis tarafından gözaltına ve hafif yaralı olan 2 genç, hastanede tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa
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