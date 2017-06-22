Üsküdar'da önceki gün denizde kaybolan 15 yaşındaki Muhammet'in bulunması için deniz yüzeyinde ve dipte arama yapıldı

İstanbul Üsküdar'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir'i arama çalışmaları devam ediyor.



Kandilli sahilinde önceki gün arkadaşlarıyla denize giren Demir'in akıntıya kapılarak kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde tarama yaptı.



İki dalgıcın da deniz dibinde tarama yaptığı çalışmalarda, şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılamadı.



Demir'in yakınları da bölgedeki arama çalışmalarını takip etti.