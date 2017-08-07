BARTIN’ın Kurucaşile İlçesi'nde Tekkeönü Plajı’nda denize giren iki arkadaştan 16 yaşındaki Arif Ercüment Körükçü kayboldu, boğulmaktan son anda kurtarılan 21 yaşındaki Selim Akyel ise hastanede tedaviye alındı.

Kurucaşile İlçesi'nde Tekkeönü Plajı’nda denize giren iki arkadaştan 16 yaşındaki Arif Ercüment Körükçü kayboldu, boğulmaktan son anda kurtarılan 21 yaşındaki Selim Akyel ise hastanede tedaviye alındı.



Tekkeönü Plajı’nda akşam saatlerinde serinlemek için denize giren lise 2’nci sınıf öğrencisi Arif Ercüment Körükçü ve arkadaşı Selim Akyel, dalgalara kapıldı. Plajdaki tatilciler, gençlerden Selim Akyel’i fark edip kurtardı. Bayılan Selim Akyel, kaldırıldığı Kurucaşile Devlet Hastanesi’nde 20 dakika sonra kendine geldi. Akyel, yanındaki arkadaşını sorunca Arif Ercüment Körükçü’nün de denizde kaybolduğu ortaya çıktı.



Verilen bilgi üzerine Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, botlar ve dalgıçlarla Körükçü'yü bulmak için çalışma başlattı.