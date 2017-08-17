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Denizde kayıp olarak aranırken, telefonla aradı

SİNOP'da yakınlarıyla gittiği plajda denize giren 35 yaşındaki Ömer Faruk Yalçın, kıyıya dönmeyince yakınları paniğe kapılıp ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatılırken, Yalçın telefon açıp, bir arkadaşının teknesine binerek bölgeden uzaklaştığını söyleyince, yakınları rahat bir nefes aldı.

Denizde kayıp olarak aranırken, telefonla aradı

Ankara’dan tatil için memleketi Sinop'a gelen Ömer Faruk Yalçın, babası ve akrabalarıyla birlikte gittiği TOKİ mevkiinde serinlemek için denize girdi. Uzun süre kıyıya dönmeyen Yalçın'ın durumundan şüphelenen yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi, arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sürerken, Yalçın'ın kıyıda bıraktığı cep telefonuna gelen çağrı, yakınlarını şaşkına çevirdi. Kendi telefonunu arayan Yalçın, denizde yüzerken, balık tutan arkadaşının teknesine bindiğini, Yuvam mevkiinde de kıyıya çıktığını belirterek, yakınlarının kendisini buradan almasını istedi. Yakınları rahat bir nefes alırken, arama ve kurtarma çalışmalarına son verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Sinop
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