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Denizde sürüklenenlere kurtarma operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, poyraz nedeniyle deniz bisikleti, kano ve deniz yataklarıyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru sürüklenen 19 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

Denizde sürüklenenlere kurtarma operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde deniz bisikleti, kano ve deniz yatakları ile sürüklenen 19 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Akçay sahilinde poyraz nedeniyle üzerilerinde bulundukları deniz bisikleti, kano ve deniz yatakları ile sürüklenmeye başlayan kişiler, durumu telefonla itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Edremit Amirliği bünyesindeki cankurtaran ekipleri, denize sürüklenen 3 deniz bisikleti, 5 kano ve 2 deniz yatağındaki 19 kişiyi kurtardı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru sürüklenen kişiler, ekipler aracılığıyla botlara bindirildi. Daha sonra kano ve deniz bisikletleri, sahile çekildi.

Altınoluk'tan Burhaniye'ye kadar plajlara dubalar ile güvenlik şeridi oluşturduklarını kaydeden cankurtaran ekipleri, dubaların geçilmemesi için vatandaşları uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #itfaiye #Edremit #Deniz #Cankurtaran #Balıkesir
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