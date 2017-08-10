ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 1.5 kilometrelik belediye plajında şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa uymayanlar cankurtaran ve polis müdahalesiyle çıkarıldı. Belediye plajının yanındaki sahilde boğulma tehlikesi geçiren bir genç ise atılan kabloya tutunarak kurtarıldı.

Ereğli-Alaplı ilçeleri arasında 1.5 kilometre uzunluğunda sahili bulunan Ereğli Belediye Plajı'nda bugün, denizin dalgalı olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle suya girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, "Sizlerin ve sevdiklerinizin can güvenliği için belediye plaj tesisinde denize girmek yasaktır" anonsları ile vatandaşları uyardı.



Ancak bazı kişiler yasağa rağmen denize girdi. Görevliler, halkın uyarılara aldırış etmemesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Gelen polisler megafonla anons ederek vatandaşların denizden çıkmalarını istedi. Denizden çıkanların bir süre sonra tekrar girdiği görüldü.



ELEKTRİK KABLOSUYLA KURTARILDI



Aynı saatlerde belediye plajının yanında görevli bulunmayan sahilde de bir çok kişi dalgalara aldırış etmeden denize girdi. Bir süre sonra bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. İsmi öğrenilemeyen genç, dalgaların etkisiyle açığa sürüklenmeye başladı. Sahildekiler, genci kurtarmak için seferber oldu. Suda çırpınan kişi, vatandaşların attığı elektrik kablosuna tutunarak kıyıya çekildi. Sudan çıkınca sağlık görevlisi istemeyen kişi, ayağına kramp girdiği için boğulma tehlikesi geçirdiğini ve iyi olduğunu söyleyerek bölgeden uzaklaştı.