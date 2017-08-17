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Denizli'de katı atık tesisindeki yangın söndürüldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde katı atık presleme ve dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'de katı atık tesisindeki yangın söndürüldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde katı atık presleme ve dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi'ndeki atık presleme ve dönüşüm tesisinin depo bölümünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamına yayılarak büyük hasara neden oldu.

Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangına 50 itfaiye eri, 25 itfaiye aracı ile müdahale etti.

Öte yandan, tesiste 3 Temmuz sabahı, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında fabrikanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmişti. Yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından söndürülebilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli
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