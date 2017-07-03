Sarayköy ilçesinde Tekkeköy ve Kabaağaç Mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle üç mahalle boşaltıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere müdahale eden 3 görevli yaralandı.



İlçenin Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz Mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki üç mahalle boşaltıldı. Yangına havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Karadan 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile mahalleliler söndürme çalışmalarına katılıyor.



Öte yandan yangın yerinde inceleme yapan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ters esen rüzgar nedeniyle kısa sürede yangın alanında mahsur kaldı. Özbaş ve beraberindekiler yara almandan olay yerinden tahliye edildi.



Yangında yaralanan 2 itfaiye eri ile orman işçisi 112 Acil Yardım ekiplerince Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

Belediye Başkanı Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki mahallede başlayan yangının, rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirtti.

Güvenlik şeridiyle köylerin boşaltıldığını bildiren Özbaş, şu bilgileri aktardı:

"Herhangi bir sıkıntı yok. Tıknaz, Kabaağaç ve Tekkeköy Mahallelerimiz boşaltıldı. Şu an insan gücüyle bu yangının önlenmesi imkansız. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterle yapılan söndürme işlemi sonlandırıldı. Dolayısıyla dua ediyoruz. Yangın rüzgarın etkisiyle her tarafa yayılıyor. Tırkaz Mahallemizde hayvanlarımız tehlike altında. Yol bir ara kapandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yerinden inebildim. Sağlımızda çok şükür bir şey yok."