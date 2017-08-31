Denizli'de aniden bastıran yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi. Serinhisar İlçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Can kaybının olmadığı olayda yaklaşık 40 ev ve iş yerini su bastı. Araçlar hasar gördü.

Yağmur suları sel oldu, sokaklardan aktı, ev ve işyerlerini su bastı. Araçlar, metrelerce sürükledi.



Görüntüler Denizli'nin Seferihisar İlçesinden...



Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, sel ve heyelana sebep oldu.



Sel suları dağlık alandan kopardığı büyük kaya parçaları ve toprağı mahallelere taşıdı. Yaklaşık 40 ev ve iş yerini su bastı.



Sel, araçları önüne kattı, metrelerce sürükledi. İlçe yakınlarından geçen Denizli-Antalya karayolu da heyelan nedeniyle kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



Çok sayıda iş makinesi ve itfaiye ekibi ilçeye sevk edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları bölgede incelemelerde bulundu.



Serinhisar Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Kobaş'a yurttaşlar tepki gösterdi. Kısa süreli arbedenin ardından Kocabaş, bölgeden ayrıldı.



Belediye ve itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmaları bugün de sürüyor.







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