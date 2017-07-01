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Denizli'de seyir halindeki kamyon yandı

Denizli-Antalya karayolunda seyir halindeki saman yüklü kamyon yandı.

Denizli'de seyir halindeki kamyon yandı

Denizli-Antalya karayolunda seyir halindeki saman yüklü kamyon yandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyon, Cankurtaran mevkisinde yanmaya başladı.

Sürücü, kendi çabasıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık bir saat sonunda yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen kamyonda dün de ufak çaplı bir yangın çıktığı ve söndürüldüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #saman yüklü #saman #kamyon #Denizli-Antalya karayolu #denizli
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