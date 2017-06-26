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Denizli'deki orman yangını

Güney ilçesinde dün çıkan ve yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 6 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Denizli'deki orman yangını

Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Cindere Barajı mevkisindeki ormanlık alanda dün piknik ateşi nedeniyle çıktığı belirtilen ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 60 işçi ile Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine ait 4 helikopter, 20 arazöz ve 4 dozerle müdahale edildi.

Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 6 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü tespit edildi.

Arazinin engebeli olmasından dolayı alandaki soğutma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının bir hafta devam edeceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Soğutma #orman yangını #orman #kızılçam ormanı #Güney İlçesi #denizli
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