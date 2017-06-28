Merkezefendi ilçesinde 16 Haziran'da hafriyat kamyonu ile servis minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde servis minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi öldü.



Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta 16 Haziran'da meydana gelen ve 13 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen işçilerden Hümeysa Özen (22) hayatını kaybetti.



Servis minibüsüne Sarayköy ilçesinden bindiği belirtilen Özen'in cenazesi Sarayköy ilçesinde toprağa verildi.



Merkezefendi ilçesinde, Erdem Altun'un (39) kullandığı 20 AB 356 plakalı hafriyat kamyonu ile Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta tekstil işçilerini taşıyan İbrahim Yaşa'nın kullandığı 45 TA 5834 plakalı minibüsle çarpışmış, 13 kişi yaralanmıştı.