Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Denizli'deki trafik kazası

Merkezefendi ilçesinde 16 Haziran'da hafriyat kamyonu ile servis minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Denizli'deki trafik kazası

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde servis minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi öldü.

Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta 16 Haziran'da meydana gelen ve 13 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen işçilerden Hümeysa Özen (22) hayatını kaybetti.

Servis minibüsüne Sarayköy ilçesinden bindiği belirtilen Özen'in cenazesi Sarayköy ilçesinde toprağa verildi.

Merkezefendi ilçesinde, Erdem Altun'un (39) kullandığı 20 AB 356 plakalı hafriyat kamyonu ile Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta tekstil işçilerini taşıyan İbrahim Yaşa'nın kullandığı 45 TA 5834 plakalı minibüsle çarpışmış, 13 kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #paü #Hümeysa Özen
banner863
Önceki Haber
Tenisçiler golfte hünerlerini sergiledi
Sonraki Haber
Fıstık ağaçlarının kesildiği iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.