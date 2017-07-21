Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki depremin en fazla hissedildiği yer, Reşadiye Mahallesi oldu. Datça'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Reşadiye Mahallesi'nde iki katlı bir binada büyük hasar meydana geldi.

Ferit Papatya'ya (44) ait iki katlı eski tas bina, depreme dayanamadı. Deprem sırasında evde bulunan Hediye Papatya (38) ve 14 yaşındaki yeğeni Hümeyra Papatya kendilerini dışarı attı.



Depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen Hediye Papatya, "Yeğenim Hümeyra ile evde uyuyorduk. Büyük bir gürültü oldu. Ev üzerimize yıkılıyordu. Düşen taşlardan bizi Allah korudu. Kendimizi dışarı attık. Ev oturulamaz hale geldi" diye konuştu.



CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da mahalleye giderek depremde evi hasar gören vatandaşlarla görüşüp, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Uçar depremin en fazla Reşadiye'de etkili olduğunu belirtirken, "Bir ev büyük oranda hasar gördü. Bir başka evin ise duvarı çöktü. Bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Datça'da yılardır böyle şiddetli bir deprem görülmemişti. Datça büyük bir tehlike atlattı. Şu an emniyet ve jandarma ile birlikte kriz masası oluşturduk. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor" dedi.



DATÇA'DA 18 KİŞİ YARALANDI, BİR KİŞİNİN KOLU KIRILDI



Öte yandan deprem sırasında paniğe kapılan 18 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. Deprem sırasında korkuya kapılıp dışarı çıkmaya çalışırken düşüp yaralanan 17 kişi, Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. İskele Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde deprem sırasında korkup dışarı çıkmaya çalışan 85 yaşındaki Ruhi Tan ise merdivenlerden düşüp sol kolunu kırdı. Ruhi Tan, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.