TÜRKİYE'nin Batı bölgesi Muğla merkezli depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) saat 01.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıklarken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsi ise 6.2 olarak duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ndan alınan bilgiye göre saat 01.31'de merkez üssü Muğla'nın Gökova İlçesi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğlanın yanısıra Ege bölgesi ile Akdeniz'in bazı bölgelerinden de hissedildi. Depremi hisseden bölgelerde vatandaşlar indişe ile sokaklara çıkarken, can kaybı ve hasar konusunda belediye ve ekipler çalışmalara başladı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 6.3 ve merkez üssünü ise Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıkladı.

BODRUM DEVLET HASTANESİ'NİN ACİL SERVİ BOŞALTILDI



Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) alınan bilgiye göre depremin ardından büyüklükleri 4.0 ile 4.8 arasında artçı şoklar meydana geldi. AFAD'a göre saat 01.37'de Gökova'a 4.2, 0152'de Gökova'da 4.4, saat02.00'da Bitez Bodrum'da 4.0, 02.16'da 12 Adalar (Akdeniz) 4.2 ve 02.23'te Akyarlar'da (Bodrum) 4.8 büyüklüğünde artçı şoklar ile bölge beşik gibi sallandı.



İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle sokaklara çıkan vatandaşlar endişelenodikleri için evlerine dönmedi.



CAN KAYBI YOK, DUVARLAR YIKILDI, TRAFOLAR YANDI



Depremin merkez üssü olan Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ekiplerin il geneline dağılıp inceleme başlattığını belirterek, “Çok şiddetli bir deprem ve çok uzun sürdü. Can kaybı olmadı. Ufak tefet duvar yıkıkları bilgisi alıyoruz. Üzücü olan bu panikle yüksekten, pencereden atlayan vatandaşların olduğu, onların da hastaneye kaldırıldığı ile ilgili bilgiler geldi. Trafo yangını, ot yangını gibi ufak yangınlar var. Hemen müdahale edildi. Gelen bilgiler Seydikemer’den Bodrum’a kadar 13 ilçeden can kaybı söz konusu değil. Büyük bir yıkım da söz konusu değil. Sadece duvar yıkılmaları var. Köylerden de bilgi geliyor. Yıkımlar evlerin tamamen yıkılması şeklinde değil, eski, çürük, yığma duvarların yıkımı söz konusu.



KOCADON: YOL ÇÖKMELERİ TOPRAK KAYMALARI VAR



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise can kaybı konusunda bilgi gelmediğini belirterek, "Devlet hastanesine gelen bir vaka yok. Evlerde olun bazı zararlar var. Devrilen dolaplar, kırılan bardaklar, çanaklar var. Şu anda Bodrum Yarımadası’na gelen halk otellerinin bahçesinde sokaklarda duruyorlar. Bir panik yaşanıyor. Yaralı yok şu an için. İki elektrik direği devrildi. Ufak yangınlar var. Yol çökmeleri, toprak kaymaları var.”



Bu arada Bodrum'da birçok binaların yanısıra Devlet Hastanesi'nin acil servisi bölümünün duvarında da çatlaklar meydana geldi. Bunun üzerine acil servisteki hastalar bahçelere taşındı. Bodrum'da trafolarda meydana gelenh hasar nedeniyle birçok kesimde elektriklerin kesik olduğu ayrıca bölgede aşırı yüklenmeden dolayı telefonla ulaşımda da sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Gümbet'te ise dev dalgalar oluştuğu ve sahile vurduğu öne sürüldü.