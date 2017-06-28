Lalapaşa ilçesinde dereyi geçmeye çalışırken suya düştüğü iddia edilen kadının cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dereyi geçmeye çalışırken suya düştüğü iddia edilen kadının cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu.



İddiaya göre, eşi Vedat Cebel'le koyun otlatırken başlayan sağanak nedeniyle eşinin eve gitmesini istediği Mehtap Cebel yağmur nedeniyle debisi artan köy deresinden karşıya geçmeye çalıştığı esnada akıntıya kapılarak sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine dün akşamdan bu yana jandarma ve sağlık ekiplerince aranan üç kız çocuğu annesi Mehtap Cebel'in (32) cesedi 10 kilometre uzaklıkta derenin yatağında bulundu.

Cebel'in cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cebel'in kardeşi Tolga Nehir, ablasının kaybolduğunu dün akşam öğrendiğini ve olayın acısını yaşadığını söyledi.

Köyün muhtarı Mehmet Gürbüz de dün köyün sağanak yağışa maruz kaldığını belirtti. Mehtap Cebel'in yağmurda dereden geçerken sele kapıldığını anlatan Gürbüz, "Dün akşam haberimiz oldu. Sağlık birimleri ve jandarmaya haber verdik. Gece yarısı 03.00'e kadar aradık bulamadık. Sabah 06.00'da aramalar başladı tekrar ve öğlen cenazemizi bulduk." diye konuştu.

Köy korucusu İsmail Orhan ise köyün şiddetli yağmurdan etkilendiğini söyledi. Deredeki suyun yağmurlarda arttığını anlatan Orhan, "Dün eşiyle küçükbaş hayvanlarını otlatırken yağmur başlıyor. 'Eşi de sen eve git diyor' ona. Dereden geçerken düşmüş. Cesedi 10 kilometre uzaklıkta bir ağaca takılmış şekilde bulundu" dedi.

Köy sakinlerinden 79 yaşındaki Muhsin Yörük ise ilk kez bu kadar şiddetli yağmur gördüğünü ve yaşanan olay nedeniyle köy halkının da üzgün olduğunu kaydetti.





