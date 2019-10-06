Kırklareli'de dev dalgaları aşamayan 5 balıkçı kayalıklarda mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle kurtarma çalışmaları saatler sürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan balıkçılar güvenle kıyıya ulaştırıldı.

Fırtına ve dev dalgaları aşamadılar. Tekneleri kayalıklara çarptı. Hayatlarını kurtarmak için kayalıkların üzerinde saatlerce beklediler.



5 balıkçı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açıldı.



Aniden bastıran fırtına ile tekneleri savruldu, kayalıklara çarptı. Balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.



İmdat çağrıları üzerine AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti ancak fırtına nedeniyle bölgeye ulaşılamadı.



Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.



Dalgalar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaştı. Ekipler de dalgalar yüzünden bölgede mahsur kaldı.



Çağrılan balıkçı teknesinden uzatılan halat, zodyak bota bağlandı. Mahsur kalan balıkçılar ve ekip kurtarıldı.



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