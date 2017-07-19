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Devlet korumasındaki çocuklara tatil sürprizi

Mersin'de Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocuklar, moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla karne hediyesi olarak Eskişehir gezisiyle ödüllendirildi.

Devlet korumasındaki çocuklara tatil sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocukları, 2016-2017 eğitim öğretim yılında gösterdikleri başarıdan dolayı Eskişehir gezisiyle ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, devlet korumasındaki çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla karne hediyesi olarak tatil programı hazırlandı.




Eskişehir'e geziye götürülen çocuklar, ilk etapta Haller Gençlik Merkezi, Kurşunlu Cami ve Külliyesi, Lüle Taşı Müzesi ve Atlıhan Lületaşı El Sanatları Çarşısı ile Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni gezdi.

Çocuklar, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra yerli ve yabancı devlet adamları, sanatçılar, medya mensupları ve sporcuların canlı hissi veren heykellerini inceledi.

Gezi sayesinde karne sevinçleri ikiye katlanan öğrenciler, Eti Sualtı Dünyası'nı da ziyaret etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #devlet korumasındaki çocuklara #tatil #süprizi #Mersin #sevgi evleri çocuk yuvası #kız yetiştirme yurdu
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