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Devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da kamyonetin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da kamyonetin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde Caner İlbeyli yönetimindeki 38 ZH 125 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve devrildi.

Kazada yaralanan İlbeyli için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yaralı sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #adana #1 yaralı
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