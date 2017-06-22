Niğde'de sulama kanalında çalışırken devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Niğde'de sulama kanalında çalışırken devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Güllüce Mahallesi'nde sulama kanalındaki çalışma sırasında Savaş Yüksel'in (38) kullandığı kepçe devrildi.



Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çalışmalar sonucunda kepçenin altından çıkarılan Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Öte yandan kurtarma çalışmalarında Savaş Yüksel'in sürekli çalan telefonuna ekipler cevap vermek istemedi.