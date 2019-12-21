Devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru Erdem Köklemez hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.
YURT 21.12.2019, 14:32
Polis memuru Erdem Köklemez (27) idaresindeki 07 ADK 172 plakalı otomobil, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda devrildi.
Yaralanan Köklemez, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis memurunun cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Köklemez'in, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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