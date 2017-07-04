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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Besni ilçesinde, tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çorak köyündeki fıstık tarlasını süren Fatih Atağan (32), direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralı haldeki Atağan'ı Besni Devlet Hastanesine götürdü.

Fatih Atağan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #traktör #Çorak Köyü #çiftçi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti #Besni ilçesine bağlı Çorak Köyü
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