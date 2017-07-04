Besni ilçesinde, tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çorak köyündeki fıstık tarlasını süren Fatih Atağan (32), direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralı haldeki Atağan'ı Besni Devlet Hastanesine götürdü.



Fatih Atağan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.