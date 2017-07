15 Temmuz Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Unutmamak için: O an!” sloganıyla düzenlenen “15 Temmuz Fotoğraf ve Video Yarışması”, sonuçlandı. Yarışmada, Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Taner Yener ‘İBB Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

“TEK YÜREK OLDUĞUMUZDA NELERİ BAŞARDIĞIMIZI GÖSTERİYORUZ”

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde gerçekleşen ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 15 Temmuz Derneği Başkanı A. Tarık Şebik katıldı. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı “Bizler hep birlikte, tek yürek olduğumuzda neleri başardığımızı gösteriyoruz. Bu bir krizdi, bizler bunu çok başarılı bir şekilde atlattık” diye konuştu. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise, “Bu fotoğraflara bakıldığında bir ömürde yaşanabilecek her şeyi, bir gecede yaşamış büyük bir milletin dirayetini, kahramanlığını cesaretini hafızalara kazılıyor” dedi.



DHA MUHABİRİNE İBB JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, "fotoğraf" ve "video" olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın fotoğraf dalında birinciliğe Mustafa Can Koca, ikinciliğe Fatih Kurt ve üçüncülüğe Ferhat Makasçı Zupcevic layık görüldü. Yarışmada, Murat Şengül ‘15 Temmuz Derneği Özel Ödülü’ne, Doğan Haber Ajansı İstanbul Yazılı Haberler Servisi muhabiri Taner Yener ise ‘İBB Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Video kategorisinde ise birinciliğe Süleyman Hilmi Otman, ikinciliğe Mücahid Eker, üçüncülüğe Tarık Turhan layık görüldü.



“ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK”

Darbe teşebbüsü sırasında köprünün üzerinde olan ve fotoğrafı ile üçüncülüğe layık görülen Ferhat Makasçı Zupcevic “Senelerce savaş bölgelerinde muhabirlik yapmış olmama rağmen, her gün kullandığım köprünü üzerinde böyle bir şeyin gerçekleşeceğine ihtimal vermemiştim. Ama sonra fotoğraf çekerken insanların teker teker düşmeye başladığını gördükten sonra işin ciddiyetinin farkına vardım. Ölümle burun buruna geldik” diye konuştu. İkincilik ödülü alan Mücahid Eker ise köprüde yaşadıklarını anlatarak, “Vurulanlar vardı. İnsanlar askerlerin onlara kurşun sıkmasının şoku yaşıyorlardı. Türkiye o gün ciddi bir badire, ihanet atlattı” diye konuştu.



SERGİ 11-30 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEZİLEBİLİR

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, 18 yaş ve altı katılımcılar da olmak üzere tüm yaş grubundan başvurular kabul edildi. 15 Temmuz Fotoğraf ve Video Yarışması’na, fotoğraf kategorisinde 273, video kategorisinde ise 104 olmak üzere toplam 377 kişi başvurdu. 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan toplam 1.031 fotoğraf ve video ile (860 fotoğraf, 171 video) yarışmaya katılım sağlandı. Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirmenin ardından ödüle ve sergilemeye layık görülen fotoğraf ve videolar belirlendi. Yarışmada birinci olan eser sahiplerine 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere ise 5 bin lira ödül verildi. Ödül kazanan eserler 11-30 Temmuz tarihleri arasında Taksim Meydanı’nda yer alan Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.