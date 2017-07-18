DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi kırsal kesimindeki üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından bu sabah roketatarlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi ardından PKK'lı teröristler kaçarken, bölgede operasyon başlatıldı.

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Dicle İlçesi kırsal kesiminde bulunan Alihan Mevkii'ndeki askeri üs bölgesine saat 05.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi sonucu kısa süreli çatışma çıktı. Saldırı sonrası PKK'lılar kaçarken, güvenlik güçleri bölgede operasyon başlatılırken, bölgede arama tarama faaliyetleri sürüyor.

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