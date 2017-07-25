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Dikiş makinesi bomba gibi patladı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde iddiaya göre dikiş makinesinden kaynaklandığı belirtilen patlama mahallede endişe yarattı. Polis ve itfayenin yaptığı incelemede olayın dikiş makinesindeki bir patlamadan kaynaklandığı anlaşılınca sokağa çıkan apartman sakinleri de evlerine döndüler.

Dikiş makinesi bomba gibi patladı

Olay, bu akşam saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4717 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Prize takılı bir dikiş makinesinde sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda patlama sesini duyan apartman sakinleri endişe ve korku içerisinde sokağa çıkarken, polis ve itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, apartman çevresine güvenlik şeriti çekerken, patlamanın meydana geldiği evde incelemede bulundu.

Yangın ve herhangi bir adli vaka olmadığı anlaşılmasıyla ekipler mahalleden ayrıldı. Patlama sesi ile sokağa çıkan apartman sakinleri de evlerine döndüler.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dikiş makinesi #bomba gibi patladı #Manisa
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