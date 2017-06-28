Şanlıurfa'da, termometreler 59 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği kentte vatandaşlar, mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmıyor.

Gün boyu, park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki yeşil alanlarda zaman geçirmeyi tercih eden vatandaşlar gölgede dinleniyor. Kente gelen turistler ise sıcak havadan korunmak için şemsiye kullanıyor.



Çöl sıcaklığının etkisi altında kalan Şanlıurfada termometreler 59 dereceyi gösterdi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen sıcaklar nedeniyle gündüz saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik görüldü.



Sıcakların etkisinden korunmak isteyen vatandaşlar kent merkezindeki parklar ile Balıklıgölde gölge alanları tercih etti. Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Gölgede 45 dereceyi aşan sıcaklar, güneşte ise 59 dereceyi buldu.



Uzmanlar, çöl sıcaklarından yaşlı ve çocukların etkilenmemesi için mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.



Güneydoğu kavruluyor



Bölge genelindeki hava sıcaklıkları özellikle önceki günden bu yana 2 ila 5 derece arasında artış kaydetti.



Bu kapsamda Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 44 derece ölçüldü. Nemin yüzde 50 olarak ölçüldüğü kentte hissedilen sıcaklık ise 48 derece olarak kayıtlara girdi.



Bölgenin sanayi ve ticaret merkezi konumunda bulunan Gaziantep'te de benzer bir durum ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü kentte, nem oranının yüzde 50'lere ulaşmasıyla beraber hissedilen sıcaklık 46 dereceye ulaştı.



Meteoroloji kayıtlarına göre termometrelerin 41 dereceyi gördüğü Adıyaman'da ise nem oranı yüzde 70 seviyelerine çıktı. Bu nedenle hissedilen sıcaklığın 48 dereceye ulaştığı belirtildi.



Termometrelerin 41 dereceyi gördüğü Kilis'te ise nem oranı yüzde 50 olarak ölçüldü.



Kentler boşaldı



Hava sıcaklıklarının da artmasıyla beraber, bayram tatili bittiği gün olmasına rağmen bölge genelindeki cadde ve sokaklarda sakinlik dikkati çekti.

Sokakların adeta boşaldığı Gaziantep'te az sayıda vatandaş parklarda serinlemeye çalışırken, bazı çocuklar da yasak olmasına rağmen süs havuzlarında eğlendiler.



Kent merkezindeki çocuklar ise Büyükşehir Belediyesince farklı mahallelerde yaptırılan havuzlarda ücretsiz yüzerek serinliyor.



Adana’da bunaltan sıcak



Adana’da kent merkezinde gölgede hava sıcaklığı 33, nem ise yüzde 54 olarak ölçüldü. Yüksek nemin etkisiyle sıcaklık 39 derece olarak hissedildi.



Ramazan Bayramı’nın ardından artan sıcak havadan etkilenen Adanalılar mecbur kalmadıkça evlerinden ve işyerlerinden çıkmazken, dışarıda olanlar ise fırsat bulduklarında parklardaki gölgelerde dinlendi. Parklarda belediyelere ait termometreler ise sıcaklığı metal ısınması nedeniyle 39 derece olarak gösterdi. Çocuklar tüm tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı cuma günü gölgede 36, cumartesi ise 41 dereceye ulaşacağı belirtildi. Neminde etkisiyle bu sıcaklık daha fazla hissedilecek.