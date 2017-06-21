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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği iftar sırasında çekilen görüntüler dikkat çekti. AA'nın servis ettiği fotoğraflarda, iftara katılan kamyoncuların araçlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne park etmeleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlattı.

Dikkat çeken görüntü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı meslek gruplarından esnafla iftar sofrasında bir araya geldi.
 
Davete, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara ve İstanbul'da önemli devlet kurumlarının önünü kamyonlarıyla kapatan şoförler de iştirak etti.
 
İftar davetine araçlarıyla gelen şoförlerin, kamyonlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne park etmeleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlatan görüntüler ortaya çıkardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #külliye #kamyon #15 temmuz
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