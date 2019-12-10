Dikkat! Meteorolojiden o il için kırmızı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:

"Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bir diğer açıklamada Muğla ve Aydın için fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde "Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün (10.12.2019 Salı) başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.