Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Çokak karayolunda meydana geldi. Andırın ilçe merkezine giden 46 N 4099 plakalı otomobili kullanan İsmail Kara, Kesik mevkiinde kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan İsmail Kara ile yanında bulunan eşi Zekiye Kara, olay yerine gelen ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne getirildi. İsmail Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kara'nın bir süre önce kalp ameliyatı olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi'nde 61 yaşındaki İsmail Kara, otomobil kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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