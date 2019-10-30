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Diyarbakır anneleri yağmura rağmen nöbette

Diyarbakır'daki evlat nöbeti HDP binası önünde yağmura rağmen devam etti. Aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

YURT 30.10.2019, 14:20 30.10.2019, 14:53
Diyarbakır anneleri yağmura rağmen nöbette

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Yağmura rağmen kararlı bekleyişlerini sürdürenlerden biri de baba Salih Gökçe. Gökçe, Ağrı'da 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katıldı.

Anne Songül Altıntaş ise askerdeyken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm'ü çok özlüyor.

Altıntaş, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

ulusal.com.tr

#diyarbakır anneleri #hdp
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