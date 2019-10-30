Diyarbakır anneleri yağmura rağmen nöbette

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.



Yağmura rağmen kararlı bekleyişlerini sürdürenlerden biri de baba Salih Gökçe. Gökçe, Ağrı'da 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katıldı.



Anne Songül Altıntaş ise askerdeyken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm'ü çok özlüyor.



Altıntaş, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

ulusal.com.tr