Diyarbakır anneleri yağmura rağmen nöbette
Diyarbakır'daki evlat nöbeti HDP binası önünde yağmura rağmen devam etti. Aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı.
YURT 30.10.2019, 14:20 30.10.2019, 14:53
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.
Yağmura rağmen kararlı bekleyişlerini sürdürenlerden biri de baba Salih Gökçe. Gökçe, Ağrı'da 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katıldı.
Anne Songül Altıntaş ise askerdeyken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm'ü çok özlüyor.
Altıntaş, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı.
ulusal.com.tr
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