Diyarbakır annelerine ziyaretler sürüyor

Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP binası önünde başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Annelerin kararlı eylemine destek ziyaretleri de hız kesmiyor. Annelere bu kez Ankara'dan gelen Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği (AÇED) üyeleri destek verdi. AÇED heyeti evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.



AÇED Başkanı Şenay Başak annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını istedi.



AÇED üyeleri, Diyarbakır annelerine destek çağrısı yaptı.



Ziyarette duygulu anlar yaşandı. Anneler kararlı çocuklarını almadan gitmeyecekler.

ulusal.com.tr