Diyarbakır annelerine ziyaretler sürüyor
Çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan annelerin direnişi sürüyor. 3 Eylül'den bu yana evlat nöbetini bir an bile bırakmayan annelerin Ankara'dan ziyaretçileri vardı.
YURT 31.10.2019, 15:06
Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP binası önünde başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Annelerin kararlı eylemine destek ziyaretleri de hız kesmiyor. Annelere bu kez Ankara'dan gelen Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği (AÇED) üyeleri destek verdi. AÇED heyeti evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.
AÇED Başkanı Şenay Başak annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını istedi.
AÇED üyeleri, Diyarbakır annelerine destek çağrısı yaptı.
Ziyarette duygulu anlar yaşandı. Anneler kararlı çocuklarını almadan gitmeyecekler.
ulusal.com.tr
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