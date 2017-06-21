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Diyarbakır'da 39 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 39 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'da 39 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesine bağlı 39 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.
Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice'ye bağlı Damar, Zümrüt, Kıpçık, Çıralı, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Budak, Türeli, Tepe, Yolçatı, Dibekköy, Çağdaş, Arıklı, Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Esenler, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu, Hazro'ya bağlı Ormankaya, Çitlibahçe, Terdöken, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaş, Meşebağları, Koçbaba ve Sarıerik, Kocaköy'e bağlı Boyunlu, Gözebaşı ve Tepecik kırsal mahalleleri ile mezralarında 16 Haziran saat 08.30'dan ilan edilen sokağa yasağının bugün saat 18.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
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