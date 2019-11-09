banner1198

banner1199

banner1197

Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi

Terörün finans kaynağına büyük darbe indirildi. Diyarbakır'da kullanıma hazır 489 kilogram esrar ele geçirildi

YURT 09.11.2019, 14:13
Diyarbakır'da 489 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. 4 kişi gözlatına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamasını engellenmek için çalışmalar sürüyor.  

Kent merkezi ile Lice ve Çermik ilçelerinde operasyon yapıldı.

328 kilo 250 gram kubar ve 161 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

ulusal.com.tr

#diyarbakır #esrar #uyuşturucu
Yorumlar (0)
24°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P